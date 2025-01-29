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Коммерсантъ FM
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В Амурской области спасатели нашли погибшего под завалами после взрыва на заводе

На месте взрыва, произошедшего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, спасатели обнаружили тело человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее в управлении ведомства говорили, что при обследовании одного из резервуара, заполненного шротом, было, предположительно, установлено местонахождение пропавшего работника.

В резервуаре было 28 т шрота, и его разгрузка велась вручную. Были задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Работы велись круглосуточно.

В 14:55 по местному времени (8:55 мск) на заводе по переработке сои взорвалась силовая установка. Горения не последовало. Работники самостоятельно эвакуировались. Один числился пропавшим без вести.

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