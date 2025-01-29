Расчет белорусских военных примет участие в параде Победы в Москве, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью «Известиям».

Господин Рыженков отметил, что участие белорусского расчета в параде в Москве станет центральным событием. Также запланирован поезд памяти, который будет курсировать по территориям обеих стран с участием молодежи.

По его словам, у России и Белоруссии запланировано множество совместных мероприятий, согласованных на Высшем государственном совете Союзного государства в декабре 2023 года. В Белоруссии, отметил он, пройдут мероприятия в Брестской крепости и Минске, а на уровне СНГ разработан отдельный план действий.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде приглашены подразделения 19 государств, десять из которых подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего СССР.