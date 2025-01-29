Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расчет белорусских военных примет участие в параде Победы в Москве

Расчет белорусских военных примет участие в параде Победы в Москве, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью «Известиям».

Господин Рыженков отметил, что участие белорусского расчета в параде в Москве станет центральным событием. Также запланирован поезд памяти, который будет курсировать по территориям обеих стран с участием молодежи.

По его словам, у России и Белоруссии запланировано множество совместных мероприятий, согласованных на Высшем государственном совете Союзного государства в декабре 2023 года. В Белоруссии, отметил он, пройдут мероприятия в Брестской крепости и Минске, а на уровне СНГ разработан отдельный план действий.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. По словам министра обороны Андрея Белоусова, для участия в параде приглашены подразделения 19 государств, десять из которых подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего СССР.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...