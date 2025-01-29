Аэропорт Казани временно остановил работу после объявления угрозы атаки БПЛА
План «Ковер», или, как его еще называют, «режим закрытого неба», введен в международном аэропорту Казани. Авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены с 0:55 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов»,— говорится в сообщении ведомства, которое цитирует RT.
В пресс-службе воздушной гавани «Известиям» сообщили, что в аэропорту действует план «Ковер». При объявлении плана «Ковер» воздушные судна вблизи аэропорта должны совершить посадку или выйти из зоны действия режима.
Около 1:00 мск, как сообщал ТАСС, управление МЧС по Татарстану объявило об угрозе атаки беспилотников.
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