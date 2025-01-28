Ограбившего пенсионера в лифте в Краснодаре арестовали на два месяца

Подозреваемого в нападении и ограблении 78-летнего пенсионера в Краснодаре арестовали на два месяца по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 января в одном из многоквартирных домов города. Подробности происшествия стали известны после того, как кадры с камеры видеонаблюдения в лифте попали в сеть.

На записи видно, как 26-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на пенсионера. Подозреваемый ударил пожилого мужчину по лицу, после чего избил и ограбил его.

Позднее нападавшего арестовали. Им оказался уроженец Чукотки. Вопросы о мотивах поступка задержанный оставил без ответа, заявив, что не помнит произошедшего. Кроме того, приезжий заявил в суде, что извинился перед пенсионером и вернул ему украденные средства.

Несмотря на раскаяние, суд арестовал нападавшего на два месяца. Следствие квалифицировало его действия как грабеж с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Нурий Бзасежев