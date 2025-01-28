В Саратове создадут регкомиссию на фоне планов ремонта сетей водоканала

В Саратове в текущем году создадут специальную региональную комиссию в связи с планами масштабного ремонта сетей водоканала. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

Комиссия будет представлена депутатами городской и областной думы, профильными специалистами, сотрудниками министерства строительства и ЖКХ и прочими экспертами. Им предстоит контролировать качество, сроки и организацию работ.

Господин Бусаргин напомнил, что в 2025 году на ремонт сетей водоканала в Саратове выделят порядка 1,3 млрд руб. Специалисты будут работать на наиболее сложных участках. Администрация города скоро опубликует детальную программу со списком улиц.

Павел Фролов