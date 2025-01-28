Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове создадут регкомиссию на фоне планов ремонта сетей водоканала

В Саратове в текущем году создадут специальную региональную комиссию в связи с планами масштабного ремонта сетей водоканала. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

Комиссия будет представлена депутатами городской и областной думы, профильными специалистами, сотрудниками министерства строительства и ЖКХ и прочими экспертами. Им предстоит контролировать качество, сроки и организацию работ.

Господин Бусаргин напомнил, что в 2025 году на ремонт сетей водоканала в Саратове выделят порядка 1,3 млрд руб. Специалисты будут работать на наиболее сложных участках. Администрация города скоро опубликует детальную программу со списком улиц.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...