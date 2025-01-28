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Приезжий с ножом ранил посетителей компьютерного клуба в Краснодаре

В ночь на 23 января в компьютерном клубе на пр. Константина Образцова в Краснодаре произошла драка с применением холодного оружия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сигнал о произошедшем поступил в полицию около полуночи. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной инцидента послужил конфликт между 27-летним уроженцем Ставропольского края и группой незнакомых людей. Во время спора приезжий достал складной нож и ранил трех посетителей клуба — 1996, 1997 и 2004 годов рождения.

Полиция изъяла орудие преступления. Сейчас проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия, после чего правоохранители дадут правовую оценку действиям напавшего.

Анна Гречко

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