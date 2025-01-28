На Кубани сократят срок предоставления государственной земли на торгах
На Кубани с 1 марта 2025 года сократят сроки предоставления земельных участков в аренду и собственность на аукционах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Период между публикацией извещения об аукционе и его проведением уменьшится с 30 до 10 дней. На подписание договоров купли-продажи или аренды земельного участка также отведут десять дней.
Как отметил вице-губернатор края Роман Лузинов, мера поспособствует оптимизации работы и благоприятно отразится на вовлечении земельных участков в оборот.
В 2024 году власти Краснодарского края заключили 85 договоров аренды региональных земель общей площадью более 1,8 тыс. га.