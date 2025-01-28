На Кубани сократят срок предоставления государственной земли на торгах

На Кубани с 1 марта 2025 года сократят сроки предоставления земельных участков в аренду и собственность на аукционах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс.

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Период между публикацией извещения об аукционе и его проведением уменьшится с 30 до 10 дней. На подписание договоров купли-продажи или аренды земельного участка также отведут десять дней.

Как отметил вице-губернатор края Роман Лузинов, мера поспособствует оптимизации работы и благоприятно отразится на вовлечении земельных участков в оборот.

В 2024 году власти Краснодарского края заключили 85 договоров аренды региональных земель общей площадью более 1,8 тыс. га.

Нурий Бзасежев