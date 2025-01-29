Платформа Dropp.Market как оптимальный способ поиска люксовых товаров

На российском рынке запустилась новая онлайн-платформа Dropp. Market. С помощью искусственного интеллекта сервис отслеживает каталоги более 270 площадок — как крупных типа Farfetch, Yoox, Ssense, Net-a-Porter, так и локальных оффлайн-бутиков. В разных магазинах цены на один и тот же бренд или товар, по данным исследований Dropp. Market, могут отличаться вплоть до 70%, поэтому сервис сравнивает позиции всех маркетплейсов в своей базе и выдает наиболее оптимальные ценовые варианты. В ближайшее время создатели сервиса планируют запустить мобильное приложение, расширить ассортимент маркетплейсов в своей базе и выйти на международный рынок. Сейчас на сайте представлены вещи Gucci, Valentino, Jil Sander, Brunello Cucinelli и других брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Dropp.Market Фото: Dropp.Market Следующая фотография 1 / 2 Фото: Dropp.Market Фото: Dropp.Market