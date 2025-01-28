В среду в Черноземье будет малооблачно и без осадков, от -1°С до +5°С

В большинстве регионов Черноземья в среду, 29 января, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от -1°С до +5°С. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В Белгороде и Курске ближайшей ночью ожидается облачность с прояснениями при +2°С. Днем будет малооблачно при +5°С.

В Воронеже ночью также ожидается облачность с прояснениями при 0°С, днем — небольшая облачность и +5°С.

В Липецке ночью будет облачно с прояснениями и 0°С, а днем прогнозируется малооблачная погода при +4°С.

В Орле ближайшей ночью ожидается +2°С и небольшой кратковременный дождь. Днем — переменная облачность при +6°С без осадков.

В Тамбове ночью похолодает до -1°С, днем воздух прогреется до +3°С. Облачность ожидается.

Анастасия Колпачева