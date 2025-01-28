Краснодарцы предстанут перед судом за ограбление на 4 млн рублей

Двоих жителей Краснодара 47 и 52 лет обвиняют в нападении на знакомого с целью хищения крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые заранее узнали о наличии у потерпевшего наличных средств и выследили его. Надев балаклавы, краснодарцы напали на знакомого во дворе дома на ул. Артезианской и потребовали отдать деньги.

Потерпевший успел скрыться, оставив пакет с 4 млн руб. Часть похищенного злоумышленники потратили до задержания. Оставшаяся сумма возвращена владельцу.

Правоохранители направили в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж). Сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Нурий Бзасежев