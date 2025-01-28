В Медведевском районе Марий Эл водитель грузовика врезался в четыре автомобиля

В Медведевском районе Марий Эл водитель грузового автомобиля врезался в четыре припаркованных машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Установлено, что за рулем был 38-летний уроженец Ставропольского края с признаками опьянения. Сообщается, что грузовик был не заперт, а ключи от замка зажигания находились в свободном доступе. Уроженец Ставропольского края завел автомобиль и поехал по своим делам. В одном из дворов грузовик врезался в четыре припаркованных машины.

В 2023 году мужчину лишили права управления транспортом на 18 мес. за отказ от прохождения освидетельствования, а в 2024 году его неоднократно задерживали при управлении транспортом. В отношении задержанного завели уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

Мужчине также назначили административный штраф на 5 суток за оставление места ДТП.

Диана Соловьёва