Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Медведевском районе Марий Эл водитель грузовика врезался в четыре автомобиля

В Медведевском районе Марий Эл водитель грузового автомобиля врезался в четыре припаркованных машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Установлено, что за рулем был 38-летний уроженец Ставропольского края с признаками опьянения. Сообщается, что грузовик был не заперт, а ключи от замка зажигания находились в свободном доступе. Уроженец Ставропольского края завел автомобиль и поехал по своим делам. В одном из дворов грузовик врезался в четыре припаркованных машины.

В 2023 году мужчину лишили права управления транспортом на 18 мес. за отказ от прохождения освидетельствования, а в 2024 году его неоднократно задерживали при управлении транспортом. В отношении задержанного завели уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

Мужчине также назначили административный штраф на 5 суток за оставление места ДТП.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...