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«Экострой» из Саратова оштрафован на 43 млн за срыв уборки воронежской свалки

Саратовскую компанию «Экострой» оштрафовали на 43 млн руб. за нарушение сроков работ по рекультивации несанкционированной свалки в Грибановском районе Воронежской области (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, предусматривает штраф для юрлиц в размере трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Контракт между предприятием и администрацией муниципалитета был заключен в 2022 году. «Экострой» являлся единственным участником торгов и получил подряд по начальной цене в 106,1 млн руб. Согласно аукционной документации, свалку площадью 11,1 га необходимо было рекультивировать к ноябрю 2024 года.

По сообщению прокуратуры, компания свои обязательства в полном объеме не выполнила: на данный момент работы завершены на 58%. Из Единой информационной системы в сфере госзакупок следует, что контракт до сих пор находится на исполнении. Подрядчику фактически оплачены работы на 62,8 млн руб. С декабря прошлого года ему было назначено три штрафа на 20,6 млн руб. за нарушение сроков.

По данным Rusprofile, ООО «Экострой» было зарегистрировано в Саратове в 2009 году для предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором является Алексей Катусов, единственным владельцем — Елена Остапенко. В 2023 году выручка оставила 517 млн руб., а чистая прибыль — 91 тыс. руб.

В 2024 году в Воронежской области нашли 37 несанкционированных свалок на общей площади 8,1 га. Ущерб от одной из них Росприроднадзор оценил в 30,5 млн руб.

Анастасия Колпачева

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