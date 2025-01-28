Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В прокуратуре Кубани предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Прокуратура Краснодарского края информирует о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники похищают аккаунты пользователей Telegram. Аферисты создают секретные чаты, где выдают себя за службу поддержки мессенджера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники отправляют сообщения с уведомлением о якобы поступившем запросе на удаление учетной записи и предлагают перейти по фальшивой ссылке для отмены действия. Вводя свои данные на поддельной странице, пользователи передают доступ к своим аккаунтам. При этом секретные чаты нельзя удалить, а возможности переслать сообщение или сделать скриншот также заблокированы.

В прокуратуре напомнили, что настоящая служба поддержки Telegram не использует секретные чаты и не запрашивает личные данные через подобные ссылки. Пользователям рекомендуют соблюдать осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...