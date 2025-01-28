В прокуратуре Кубани предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Прокуратура Краснодарского края информирует о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники похищают аккаунты пользователей Telegram. Аферисты создают секретные чаты, где выдают себя за службу поддержки мессенджера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники отправляют сообщения с уведомлением о якобы поступившем запросе на удаление учетной записи и предлагают перейти по фальшивой ссылке для отмены действия. Вводя свои данные на поддельной странице, пользователи передают доступ к своим аккаунтам. При этом секретные чаты нельзя удалить, а возможности переслать сообщение или сделать скриншот также заблокированы.

В прокуратуре напомнили, что настоящая служба поддержки Telegram не использует секретные чаты и не запрашивает личные данные через подобные ссылки. Пользователям рекомендуют соблюдать осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам.

Нурий Бзасежев