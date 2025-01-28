В Чувашии вынесли приговор обвиняемому в государственной измене

В Чувашии вынесли приговор 25-летнему жителю Московской области, мужчину признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в июне 2022 года осужденный произвел фотосъемку территории военной части в одном из регионов России. Фотографии были сделаны на мобильный телефон, а после этого направлены представителям одного из украинских военизированных объединений, признанных террористической организацией.

Также с января по декабрь 2023 года фигурант произвел несколько финансовых операций по переводу денежных средств, конвертированных в криптовалюту, на счета, используемые для финансовой поддержки вооруженных формирований Украины.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тыс. руб. и ограничением свободы на один год.

Диана Соловьёва