Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море

Ночью 26 января атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку левого борта во время околки льда, рассказало мурманское издание «Арктический обозреватель» со ссылкой на источники. Это позднее подтвердили во ФГУП «Атомфлот».

В «Атомфлоте» заверили, что никто не пострадал. «Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет»,— рассказали представители компании агентству «ПортНьюс». Сегодня, 28 января, ледокол продолжил работу в акватории Северного морского пути.

По словам собеседников «Арктического обозревателя», ледокол столкнулся с сухогрузом. Предположительно, это был Yamal Krechet. Однако подтверждения этих данных нет.