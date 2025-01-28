Жителя Крымска обвиняют в убийстве знакомого

Следственный отдел по Крымскому району СКР Краснодарского края предъявил обвинение 38-летнему местному жителю в убийстве 49-летнего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, 19 января 2025 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал алкоголь дома на ул. Красной в Крымске. Между мужчинами возник конфликт из-за оскорблений в адрес супруги гостя. Обвиняемый много раз ударил оппонента руками и ногами, после чего перенес потерявшего сознание знакомого в хозпостройку во дворе и оставил там.

Родственники погибшего заявили о его исчезновении. Во время поисков тело мужчины обнаружили, а подозреваемого задержали.

Суд заключил жителя Крымска под стражу. В рамках расследования проводят следственные действия, медэкспертизу.

Анна Гречко