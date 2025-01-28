Двух ярославцев судят за мошенничество при получении гранта на развитие фермы

В Большесельском районе Ярославской области суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые под видом развития фермерского хозяйства получили грант. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Следствие считает, что местные жители 46 и 62 лет для получения гранта приняли участие в конкурсе региональной программы «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» на 2015-2020 годы. При этом заниматься фермерством они не планировали. Для введения в заблуждение один из них заключил фиктивные договоры на покупку фермы и скота.

«В нарушение условий предоставления гранта они не использовали денежные средства по целевому назначению, фермерское хозяйство не развивали, предпринимательскую деятельность не осуществляли»,— сообщили в прокуратуре и добавили, что фермой руководил прежний владелец.

В результате бюджету региона нанесен ущерб в 3 млн руб. Подсудимые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алла Чижова