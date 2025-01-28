Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в аварии в Нижегородской области

Правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане архиепископ Серапион (в миру Сергей Колосницин) погиб в автокатастрофе в Нижегородской области. Сопровождавший его клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий был госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

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Авария произошла на трассе М-12 около поселка Пильна. Священнослужитель ехал в Москву из Кокшетау для участия в рождественских чтениях. Указывается, что автомобиль разбился, других подробностей ДТП не приводится.

Нижегородская Госавтоинспекция сообщала сегодня, 28 января, об аварии на трассе М-12. По их данным, у фуры, ехавшей в сторону Казани, произошло возгорание. Водитель двигавшегося по встречной полосе Volvo увидел пожар и резко затормозил, после чего в него врезалась машина марки Nissan. В результате скончался пассажир Nissan, его водителя доставили в больницу.

Архиепископ Серапион родился в 1964 году в поселке Подгорный Джамбульской области Казахской ССР. После окончания армии он обучался в Московской духовной семинарии в 1985–1959 годах. В 2013 году его избрали епископом Кокшетауским и Акмолинским, тогда же Серапиона посвятили в сан архимандрита. В 2022 году в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл возвел священнослужителя в сан архиепископа.

Никита Черненко