ФАС не обнаружила нарушений в конкурсе на строительство Ростовского кладбища

Комиссия центрального аппарата ФАС не нашла нарушений в конкурсе на строительства второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее конкурс был приостановлен из-за жалобы проигравшего участника — ООО «Геосинтетитка» из Красноярского края. Компания требовала отмены результатов. Теперь, после проверки ФАС, власти Ростова смогут заключить контракт с победителем на 1,78 млрд руб.

Площадь участка под строительство второй очереди кладбища составляет около 40 га. Завершить строительство объекта планируется к весне 2026 года. Ранее сообщалось, что первая очередь кладбища «Ростовское» к началу 2025 года оказалась заполнена на 98%. Оставшегося пространства хватит ориентировочно на год.

Кристина Федичкина