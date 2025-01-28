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ФАС не обнаружила нарушений в конкурсе на строительство Ростовского кладбища

Комиссия центрального аппарата ФАС не нашла нарушений в конкурсе на строительства второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее конкурс был приостановлен из-за жалобы проигравшего участника — ООО «Геосинтетитка» из Красноярского края. Компания требовала отмены результатов. Теперь, после проверки ФАС, власти Ростова смогут заключить контракт с победителем на 1,78 млрд руб.

Площадь участка под строительство второй очереди кладбища составляет около 40 га. Завершить строительство объекта планируется к весне 2026 года. Ранее сообщалось, что первая очередь кладбища «Ростовское» к началу 2025 года оказалась заполнена на 98%. Оставшегося пространства хватит ориентировочно на год.

Кристина Федичкина

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