На ремонт художественного музея в Кургане выделят 24 млн рублей

В 2025 году планируется отремонтировать здание Курганского областного художественного музея имени Г.А. Травникова. На реализацию проекта направят почти 24 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

О «долгожданном» ремонте в музее рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В следующем году будем готовить к ремонту областную филармонию», — написал глава региона.

Кроме областного художественного музея в этом году власти региона планируют выделить деньги на ремонт 10 учреждений культуры в разных муниципалитетах. Среди них библиотеки, дома культуры, музеи и детские школы искусств.