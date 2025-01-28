На начальника отдела полиции в Ижевске завели дело из-за слива данных базы МВД

В Ижевске завели уголовное дело на 36-летнего начальника отдела полиции №2 УМВД по городу. Его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что в 2019-2021 гг. обвиняемый, занимая должность замначальника отдела, передал знакомому информацию из банка данных МВД. Получатель использовал их в личных целях.

В объединенной пресс-службе судов республики добавили, что ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь полагал, что обвиняемый может скрыться, а также препятствовать производству по делу.

Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ. Руководителей задержанного привлекли к дисциплинарной ответственности, уточнили в пресс-службе регионального МВД. Если его вину подтвердят, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание по закону.