«МиГ» до банкротства

Арбитражный суд Курганской области рассмотрит заявление о признании банкротом резидента территории опережающего развития (ТОР) «Катайск» ООО «Производственная компания “МиГ”». Документы направило само предприятие, накопив долги на сумму более 405 млн руб. В отношении директора и учредителя компании Юрия Миллера возбуждали уголовное дело о невыплате зарплаты работникам. Также пострадали сотрудники второго предприятия бизнесмена — «Уралсиблес». Компания тоже направила заявление о банкротстве из-за долга 244,5 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году инвесторы вложили в открытие лесоперерабатывающего предприятия 84,5 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В 2021 году инвесторы вложили в открытие лесоперерабатывающего предприятия 84,5 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Курганской области один из резидентов территории опережающего развития «Катайск» — ООО «Производственная компания “МиГ”» просит суд признать себя банкротом из-за задолженности в размере более 405,1 млн руб. Арбитражный суд региона принял заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Заседание по делу назначено на 20 февраля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Компания стала резидентом ТОР «Катайск» в мае 2021 года с инвестиционным проектом по созданию производства изделий из древесины. Планировалось создать 64 рабочих места. Общий объем финансовых вложений, по данным департамента экономического развития Курганской области, составлял 84,5 млн руб. В марте 2024 года губернатор Зауралья Вадим Шумков в своем telegram-канале рассказывал об успешной работе резидента. «Здесь уже работают порядка 60 человек. В планах открытие еще одного нового цеха и приобретение оборудования. Страна живет, пока работают заводы»,— сообщил господин Шумков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПК “МиГ”» было зарегистрировано в Катайске в 2020 году. Основной вид деятельности — распиловка и строгание древесины. Владельцем 100% уставного капитала и генеральным директором предприятия является Юрий Миллер. В 2023 году предприятие получило чистый убыток в размере почти 68 млн руб., что почти в пять раз превысило убыток 2022 года. Выручка компании составила 105,6 млн руб. (647 тыс. в 2022 году).

Бизнесмен Юрий Миллер является совладельцем (75%) и руководителем еще одного лесообрабатывающего предприятия в Курганской области — ООО «Уралсиблес», которое в январе этого года тоже подало заявление о собственном банкротстве. В качестве обоснования предприятие указало наличие кредиторской задолженности в размере 244,5 млн руб. Это заявление арбитражный суд региона оставил без движения до 20 февраля.

«Уралсиблес» был создан в Кургане в 2013 года, а в 2018-м переехал в Катайск. Последние годы предприятие приносило прибыль. В 2023 году чистая прибыль превысила 16 млн руб., годом ранее — 21 млн. Выручка ООО в 2023 году составила 136,3 млн руб. (115,8 млн в 2022 году).

В прошлом году на зауральских лесоперерабатывающих предприятиях Юрия Миллера возникли проблемы с выплатой заработной платы работникам. По данным прокуратуры Курганской области, с августа по ноябрь 2024 года образовалась задолженность по зарплате на общую сумму 2,2 млн руб. перед 66 рабочими ПК «МиГ» и «Уралсиблес». В ноябре прошлого года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятий по ч. 2 ст.145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы работникам»). В начале января этого года прокуратура сообщила о полном погашении долгов по зарплате.

Получить комментарий у представителей предприятий не удалось: указанные в открытых источниках телефоны не работают либо принадлежат людям, не имеющим отношения к компаниям. Письменный запрос “Ъ-Южный Урал” остался без ответа.

Территория опережающего развития «Катайск» была создана в Курганской области в 2019 году. Для резидентов налог на прибыль снижен до 13,5%, по транспортному, имущественному и земельному налогам установлена нулевая ставка. В 2024 года в ТОР работали семь предприятий, среди них Катайский комбикормовый завод, ООО «Уральские шампиньоны», туристическо-гостиничный комплекс «Фортуна», производитель средств гигиены «Медмил» и другие. Общий объем инвестиций в проекты превысил 1 млрд руб.

Юлия Гарипова