На Кубани будут судить членов ОПГ, похитивших 114 млн рублей при продаже машин

В суд направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей Кубани и двух приезжих из Екатеринбурга, который, перепродавая машины с пробегом, похитили у 82 человек более 114 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Члены ОПГ принимали автомобили с пробегом для перепродажи в автосалонах Краснодара, Сочи и Симферополя. Они, действуя организованной группой, продавали машины и похищали деньги. Подробности схемы полиция не приводит.

По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 161 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд для рассмотрения. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина