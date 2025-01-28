Минздрав Крыма: состояние пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам стабильно

Состояние здоровья всех шести жителей Херсонской области, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Бехтеры, сейчас стабильно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трое детей находятся на стационарном лечении в Республиканской детской клинической больнице. Один ребенок — в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.

В Минздраве уточнили, что все пациенты стабильны. Трое взрослых получают лечение в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар с использованием РСЗО HIMARS по пришкольной территории села Бехтеры. Атака произошла 20 января. В результате нападения пострадали 27 человек, включая четырех детей. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали восемь человек. Один из пациентов скончался 22 января.

Анна Гречко