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Новые квартиры в «Plus Пулковском»

ГК «ПСК» вывела в продажу корпус в сити-квартале в Московском районе

Выбор жилой недвижимости на Пулковском шоссе пополнился квартирами в корпусе № 6 пятиэтажного квартала «Plus Пулковский». Выведенный в продажу корпус относится ко второй очереди строительства и будет сдан во втором квартале 2026 года. На данный момент в этом корпусе уже завершен монтаж инженерных сетей.

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Сити-квартал «Plus Пулковский»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

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Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Сити-квартал «Plus Пулковский»

Фото: ГК «ПСК»

Шестой корпус выходит на центральный променад квартала. В доме 214 квартир: от студий до трехкомнатных, площадью от 24 до 78 кв. м. Высота потолков 2,9 м. Среди вариантов угловые планировки, а также двухсторонние с окнами во двор и на прилегающую территорию. В студиях по два окна, часть однокомнатных квартир и студий с остеклением «от угла до угла». 14 квартир на первых этажах, в том числе, двусторонние и однокомнатные, с собственными патио — террасами.

В шестом корпусе пять парадных со сквозными проходами с улицы во двор. В каждой парадной колясочная и грузопассажирский лифт. Фасады корпуса № 6, как и всех домов квартала, отделываются светлым керамогранитом.

Доля трех- и двухкомнатных квартир в корпусе № 6 — 30%. Однокомнатные занимают в квартирографии 36%, студии — 34%. Цены начинаются от 4,5 млн рублей. Все квартиры сдаются с отделкой, есть выбор между светлым и темным вариантами.

Сити-квартал «Plus Пулковский» строится в Московском районе на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. В проекте 30 пятиэтажных домов, из которых в первой очереди строительства три дома: № 1–3, а во второй — дома № 4–8. Строительная готовность домов в первой очереди на данный момент составляет 50% (ввод в эксплуатацию в конце 2025 года), второй очереди — 40% (ввод во втором квартале 2026 года).

ООО ГК «ПСК». Застройщик ООО «СЗ „Северная Венеция“», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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