Средний размер автокредита в Удмуртии упал до 1,15 млн руб. в декабре 2024 года

Средний размер автокредита в Удмуртии снизился до 1,15 млн руб. в декабре 2024 года, что на 8,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Тогда показатель составлял 1,25 млн руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру автокредита республика заняла 24-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это снижение отражает общую тенденцию на рынке автокредитования в России, где в целом средний размер кредита упал до 1,28 млн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в ноябре 2024 года - 1,30 млн. руб.). Это самое низкое значение данного показателя за последний год. Максимальное — 1, 48 млн руб. наблюдалось в июне.

«Средний размер автокредита снижается шестой месяц подряд. Снижение показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В то же время стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам “хорошего кредитного качества”»,— сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, объем выдачи автокредитов в Удмуртии сократился на 40,8% в четвертом квартале 2024 года относительно предыдущего, с 11,1 до 6,6 млрд руб. По последнему показателю республика заняла 16-е место среди регионов страны.