Предпринимателя осудили за взятку сотруднице ковернинской администрации

Городецкий городской суд признал индивидуального предпринимателя Романа Смирнова виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Его оштрафовали, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В суде установлено, что в 2021-2023 годах осужденный передал главному специалисту сектора архитектуры администрации Ковернинского округа почти 990 тыс. руб. за приоритет при заключении контрактов на ремонт и строительства муниципальных объектов и за их сопровождение. Вину фигурант признал в полностью.

Бывшего специалиста районной администрации приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Елена Ковалева