В Севастополе похоронили раненного в Курской области гвардии рядового

В Севастополе прошли похороны гвардии рядового Даниила Топорова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Даниил Топоров родился в Херсоне, детство и юность провел в Севастополе. В 2016 году окончил школу, после чего работал на предприятиях и стройках в Севастополе и в Крыму.

В 2024 году молодой человек заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и отправился в зону проведения спецоперации в одно из подразделений морской пехоты. По словам господина Развожаева, военнослужащий быстро освоил военно-учетную специальность. Даниил Топоров был замкомандира взвода.

В бою при освобождении Курской области он получил ранение. Скончался в госпитале.

Татьяна Ручкина