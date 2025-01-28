Глава Удмуртии вошел в топ-15 рейтинга по плотности международных контактов

Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-15 рейтинга по индексу международных контактов за второе полугодие 2024 года, следует из данных коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Глава региона набрал в рейтинге два балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Один балл начисляется за встречу с министрами, консулами, послами и за поездку в составе делегации, два — за встречу с премьер-министром, три — за крупное международное мероприятие в регионе и за встречу с главой иностранного государства. Это следует из методологии рейтинга. За встречу, проведенную в регионе, баллы удваиваются.

Топ возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов с показателем 96 баллов. На 2-м и 3-м местах находятся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Якутии Айсен Николаев. Они набрали по 24 и 23 балла соответственно. Всего в рейтинг попали 41 руководитель региона.

Напомним, в сентябре 2024 года господин Бречалов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Уганды Мозесом Кизиге. Она состоялась в Удмуртии.