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Воронежского бизнесмена осудили за контрабанду леса в Армению

Советский райсуд Краснодара назначил директору по продажам воронежского предприятия штраф в размере 300 тыс. руб. за контрабанду пиломатериалов из сосны (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской таможни. Там пояснили, что предприниматель перемещал товар через пункт пропуска в Краснодарском крае, поэтому рассмотрение дела происходило в краевом центре. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об учредителе ООО «Цемавир» Хачатуре Мхитаряне.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела стало известно в апреле 2024 года. Как установил суд, директор по продажам заключил внешнеэкономический контракт на поставку пиломатериалов с иностранной компанией, а позже нелегально вывез в Армению 91 кубометр сосны общей стоимостью 2 млн руб. «Он предоставил в таможенные органы фиктивные документы и внес недостоверные сведения в декларации на товары»,— пояснял ранее заместитель начальника Воронежской таможни Григорий Шевченко.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Цемавир» было зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2014 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Наталья Мхитарян, единственным владельцем — Хачатур Мхитарян. В 2023 году выручка компании составила 16 млн руб., чистая прибыль — 390 тыс. руб.

В марте прошлого года Советский райсуд Воронеже приговорил экс-руководителя воронежского ООО «Гранвуд» Дмитрия Башкирова к трем годам лишения свободы условно по аналогичной статье. В суде установили, что бизнесмен подделал документы и добился вывоза за границу больше леса, чем задекларировали на таможне.

Анастасия Колпачева

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