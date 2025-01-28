Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Шахтах при пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина

В Шахтах Ростовской области в результате пожара в частном доме по улице Пролетарской погибла 59-летняя женщина. Четверо взрослых и два ребенка успели эвакуироваться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Прибывшие сотрудники МЧС России потушили огонь на 60 к. м. В ликвидации пожара были задействованы 16 огнеборцев и 4 единицы техники.

Причину происшествия устанавливают дознаватели.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...