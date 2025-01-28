В Шахтах при пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина
В Шахтах Ростовской области в результате пожара в частном доме по улице Пролетарской погибла 59-летняя женщина. Четверо взрослых и два ребенка успели эвакуироваться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
Прибывшие сотрудники МЧС России потушили огонь на 60 к. м. В ликвидации пожара были задействованы 16 огнеборцев и 4 единицы техники.
Причину происшествия устанавливают дознаватели.