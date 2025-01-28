Мэрия Уфы ищет подрядчика для проведения лиги КВН

Комитет по делам молодежи администрации Уфы на аукционе 7 февраля выберет подрядчика организации и проведения официальной лиги международного союза КВН «Уфа» в 2025 году, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 901 тыс. руб., его оплатят из средств городского бюджета.

Контракт должен быть исполнен в три этапа: с даты заключения по 29 июня (фестиваль сезона), с 1 марта по 30 июня (четвертьфинала) и с 1 июля по 15 декабря 2025 года (полуфинал). Исполнитель за день до проведения игр должен предоставить концертный зал вместимостью не менее 700 человек с мягкими креслами, гардеробом, залом для репетиций, разработать сценарии мероприятий и так далее.

В фестивале должны участвовать 20 команд, в четвертьфинале — восемь, полуфинале — шесть.

В прошлом году проведение лиги КВН в Уфе обошлось в 748,7 тыс. руб. при начальной цене 900 тыс. руб. Контракт был заключен с ООО «РБ продакшн».

Майя Иванова