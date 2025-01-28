Нижегородский малый бизнес за год оформил льготные займы на 654 млн рублей

В 2024 году АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) выдала малому и среднему бизнесу 234 льготных займа на 654 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

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В 2023 году займы на 446,5 млн руб. оформили 205 компаний, выдача выросла почти в 1,5 раза. Общий объем 120 займов за пять лет составил 2,4 млрд руб., подсчитали в правительстве.

Лидером по объему поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стал Нижний Новгород, предприниматели оформили льготные займы на 1,2 млрд руб. Среди муниципалитетов больше остальных средств привлекли в Павловском округе (220 млн руб.), Дзержинске (109 млн руб.) и Кстовском округе (104 млн руб.).

Микрофинансирование наиболее востребовано в сфере торговли и услуг, на которые приходится по 30% займов, отметила директор ГосМФО Елена Максакова. Еще 20% занимают производства, столько же – строительная отрасль, агропромышленный комплекс и предприниматели в сфере недвижимости.

В 2025 году в Нижегородской области продолжат действовать семь программ финансирования. Предприниматели смогут оформить заем на сумму от 50 тыс. руб. под 5%-15% годовых. С 2025 года нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» переформатирован и включен в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Владимир Зубарев