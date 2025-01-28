В Татарстане возбудили дело о незаконной выдаче 18 разрешений на строительство

Прокуратура Лаишевского района Татарстана выявила нарушения при выдаче 18 разрешений на строительство. По материалам проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В ходе проверки установлено, что в 2022–2023 годах сотрудники исполнительного комитета Лаишевского района выдали 18 разрешений на строительство домов на 3779 квартир без оценки доступности социальных учреждений для будущих жителей. В частности, не учитывалась обеспеченность дошкольными и общеобразовательными учреждениями.

По результатам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (пп. «в», «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

В августе 2024 года прокуратура Пестречинского района Татарстана обнаружила, что 14 многоквартирных домов в деревне Куюки были введены в эксплуатацию с нарушениями.

Анар Зейналов