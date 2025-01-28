Роспотребнадзор: нарушения маркировки выявляются в 90 проверках из 100

Роспотребнадзор сообщил, что в 2024 году ведомство проверило 1,2 млн единиц продукции на соблюдение требований по обязательной маркировке. Выявлением нарушений заканчивались 90 проверок из 100.

«Всего в 2024 году проинспектировано около 1,2 млн единиц продукции, при этом 21,3% от проинспектированной продукции находилось на реализации в розничных точках с нарушениями требований к маркировке»,— сообщило ведомство журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил Роспотребнадзор, результативность проверок в прошлом году выросла на 5% и составила 94,1%. Одним из важных показателей соблюдения действующих требований основан на срабатывании индикаторов риска. В ведомстве пояснили, что это доля продукции с нарушениями от доли общего числа проинспектированных товаров.

В декабре «Ъ» писал, что правительство России намерено расширить возможности контроля качества и безопасности продукции за счет маркировки товаров. В настоящий момент маркировкой охвачено около 20% несырьевого ВВП страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркировка спросит разрешения».