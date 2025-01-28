Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор: нарушения маркировки выявляются в 90 проверках из 100

Роспотребнадзор сообщил, что в 2024 году ведомство проверило 1,2 млн единиц продукции на соблюдение требований по обязательной маркировке. Выявлением нарушений заканчивались 90 проверок из 100.

«Всего в 2024 году проинспектировано около 1,2 млн единиц продукции, при этом 21,3% от проинспектированной продукции находилось на реализации в розничных точках с нарушениями требований к маркировке»,— сообщило ведомство журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил Роспотребнадзор, результативность проверок в прошлом году выросла на 5% и составила 94,1%. Одним из важных показателей соблюдения действующих требований основан на срабатывании индикаторов риска. В ведомстве пояснили, что это доля продукции с нарушениями от доли общего числа проинспектированных товаров.

В декабре «Ъ» писал, что правительство России намерено расширить возможности контроля качества и безопасности продукции за счет маркировки товаров. В настоящий момент маркировкой охвачено около 20% несырьевого ВВП страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркировка спросит разрешения».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...