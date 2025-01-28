Реконструкция ростовского «Дома с ангелами» запланирована на 2025 год
Начало реконструкции «Дома с ангелами» в центре Ростова-на-Дону по ул.Московская, 72 запланировано на 2025 год. Об этом на заседании городской думы сообщил глава администрации Алексей Логвиненко, чуть позже покинувший пост.
Фото: скриншот сервиса Google Maps
Проектная документация реконструкции находится на согласовании в Госэкспертизе. В отремонтированном здании, признанном объектом культурного наследия, намерены разместить музей Ростова-на-Дону.
Сейчас «Дом с ангелами», также известный как Доходный дом им. наследников купца Максимова, находится в аварийном состоянии. В 2021 году на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими заключен муниципальный контракт стоимостью 44 млн руб.
Муниципальное автономное учреждение «Музей истории города Ростова-на-Дону» было зарегистрировано 20 октября 2020 года. Оно временно располагается в помещении музея «Россия — моя история» на пр. Шолохова, 31 «И». В 2023 году сообщалось, что в музей истории города поступило уже более 4 тыс. экспонатов (письменные свидетельства прошлого, мебель, музыкальные инструменты, фрагменты декора зданий, кинофильмы и пр.).