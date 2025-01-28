В Саратовской области будут судить подростка за гибель в ДТП несовершеннолетнего

Пугачевский районный суд рассмотрит направленное прокуратурой Краснопартизанского района Саратовской области уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением о ДТП со смертельным исходом (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ) в отношении 17-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, в августе минувшего года фигурант, не имея водительского удостоверения, ехал на машине родителей по дороге, которая прилегает к поселку Горный. Несовершеннолетний не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, а затем загорелся.

В момент дорожной аварии в транспортном средстве находился несовершеннолетний пассажир. Он получил тяжкие телесные повреждения и умер в лечебном учреждении.

Павел Фролов