В Краснодаре сотрудников автосалонов будут судить за присвоение 114 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Дело было возбуждено в отношении семи сотрудников сети автосалонов, работавших в Краснодаре, Сочи и Симферополе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным краевого ГУ МВД, злоумышленники принимали от клиентов автомобили с пробегом для перепродажи. После этого сотрудники автосалонов под разными предлогами затягивали выплату клиентам средств, вырученных от продажи машин, а затем переставали выходить на связь. Полученные средства злоумышленники присваивали.

Ущерб от действий обвиняемых составил 114 млн руб., потерпевшими по делу признаны 82 человека. Фамилии фигурантов дела и название сети автосалонов в полиции не указывают, информация о рассмотрении дела на сайте Прикубанского районного суда Краснодара пока не появилась. Однако известно, что обвиняемыми являются пять жителей Краснодарского края и два жителя Екатеринбурга.

В качестве обеспечительной меры в ходе следствия суд арестовал имущество фигурантов общей стоимостью 161 млн руб. Один из обвиняемых находится под стражей, для остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Анна Перова, Краснодар