Алексей Логвиненко: доходы ростовчан увеличились до 80 тысяч рублей

По итогам 2024 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в донской столице выросла на 19,7% — до 67,6 тыс. руб. Об этом сообщалось на внеочередном заседании Гордумы Ростова 28 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом в крупных и средних организациях города средняя зарплата увеличилась на 20% за год, достигнув 82,8 тыс. руб.

Кроме того, в настоящее время в Ростове отмечается самый низкий уровень безработицы за 20 лет (0,12%). За год этот показатель уменьшился в 1,5 раза — до 759 человек.

По Ростовской области уровень безработицы составляет 0,3%, а по России в целом — 0,4%.

Анастасия Казуков