Отловом бездомных собак в деревне Верхняя Слудка в Удмуртии занялись волонтеры

Волонтеры начали отлавливать безнадзорных собак в деревне Верхняя Слудка в Глазовском районе Удмуртии, где ранее покусали отару овец в одном из хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на местный благотворительный фонд «Приют. Мы в ответе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Всего на сегодня отловлено шесть собак. Они помещены в приют на хуторе. Одну собаку еще пытаются отловить. Для этого снова поставлены клетки и силки»,— указано в сообщении. Отловленных собак стерилизуют, после чего им найдут хозяев.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в Глазовском районе местные жители провели сельский сход после нападения собак на хозяйство «Удмуртские овцы». Погибло три овцы. Тогда в Главном управлении ветеринарии Удмуртии отметили, что в хозяйстве не было установлено ограждение.