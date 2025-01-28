Колокольцев: зарубежные страны стали массово отказывать России в экстрадиции

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что иностранные государства стали все чаще отказывать РФ в экстрадиции преступников. По его словам, раньше такие отказы были единичными и объективными. Сейчас они, утверждает министр, политически мотивированы и приобрели массовый характер.

На встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом господин Колокольцев рассказал, что «искусственно нагнетаемая политическая повестка» создает благоприятную почву для криминала. При этом совместная деятельность Монголии и России в рамках Интерпола таким изменениям не подвергается. Одной из последних экстрадированных преступниц из Монголии стала 41-летняя жительница Читы, которую обвиняют не менее чем в 100 эпизодах мошенничества. Ее вернули в Россию в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба МВД.

Владимир Колокольцев рассказал, что одной из серьезных современных проблем является незаконный оборот наркотиков, с которым страны продолжают бороться коллективно. Следующее заседание российско-монгольской группы планируют провести в апреле 2025 года в Бурятии.

Весной 2024 года Генпрокуратура сообщила, что за 2023 год иностранные государства отказали РФ в удовлетворении 114 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования, при этом в 38 случаях — по политическим причинам.