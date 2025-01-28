В «Эрмитаж-Урал» заменили 23 произведения на выставке «Узоры золота на стали»

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» обновили выставку «"Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа. Всего были заменены 23 произведения, сообщили в пресс-службе музея.

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Уточняется, что ротация предметов связана с тем, что графика и текстиль нуждаются в особых условиях экспонирования, поскольку их может повредить свет в выставочных залах. «Именно поэтому каждые три-четыре месяца необходимо обновление ее состава и ротация представленных предметов»,— добавили в музее.

В частности, вместо портретной завесы с изображением Фатх-Али-шаха появилась завеса Насир ад-Дин-шаха — четвертого шаха Персии из династии Каджаров. Также на выставке появились графика Жана Виктора Адама, Шарля-Этьена Мотта, Орловского, Пиратского и других авторов.

Всего в экспозиции можно увидеть более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, которые объединены в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.

Во вторник, 28 января, по обновленной экспозиции пройдет кураторская экскурсия. Выставка «“Узоры золота на стали...” Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» продолжит работу до 9 марта.

Анастасия Таначева