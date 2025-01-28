Архиепископ из Казахстана погиб в аварии на М-12 в Нижегородской области

В Нижегородской области на трассе М-12 в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион. По данным пресс-службы РПЦ, архиепископ ехал из Кокшетау (Казахстан) в Москву для участия в Рождественских чтениях.

Священник получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Сопровождавший его клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий с сотрясением мозга был госпитализирован.

Кокшетауская и Акмолинская епархия организована в 2011 году. Она входит в состав митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане.

Андрей Репин