Власти Балакова требуют от главы села освободить самовольно-занятые помещения

Арбитражный суд Саратовской области начал рассмотрение иска комитета по распоряжению муниципальной собственностью администрации Балаковского района к ООО «УК «Комсервис». Чиновники требуют выселения компании из нежилых помещений в двух многоквартирных домах в Балаково: на улице Волжская, 53 и Вокзальная, 7. Эти помещения были заняты самовольно.

В случае отказа «Комсервиса» освободить занимаемые площади в установленный срок, комитет намерен взыскать неустойку в размере 5 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда после месячного срока с момента его вступления в силу. Первое заседание по иску назначено на 20 февраля под председательством судьи Алины Громовой.

ООО «УК Комсервис» было зарегистрировано в Балаково в 2016 году и занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. Основной владелицей компании является Наталья Гаврилова, которая также возглавляет Быково-Отрогское муниципальное образование Балаковского района.

Никита Маркелов