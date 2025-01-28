Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следственный отдел СУ СКР по Саратову возглавил Денис Федоров

Следственный комитет России назначил нового руководителя следственного отдела по Саратову. Приказ о назначении майора юстиции Дениса Федорова на эту должность уже подписан.

Денис Федоров окончил Российский государственный торгово-экономический университет в 2007 году, получив специальность бухгалтера, и позже — Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, где получил образование по направлению «юриспруденция» в 2013 году.

С 2012 года Федоров работал следователем в различных отделах Саратова, включая должности старшего следователя и следователя по особо важным делам. С 2018 по 2024 год он занимал пост заместителя руководителя следственного отдела по Фрунзенскому району города. С марта 2024 года до назначения Денис Федоров исполнял обязанности заместителя руководителя следственного отдела по Саратову.

Никита Маркелов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...