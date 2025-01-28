Следственный отдел СУ СКР по Саратову возглавил Денис Федоров

Следственный комитет России назначил нового руководителя следственного отдела по Саратову. Приказ о назначении майора юстиции Дениса Федорова на эту должность уже подписан.

Денис Федоров окончил Российский государственный торгово-экономический университет в 2007 году, получив специальность бухгалтера, и позже — Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, где получил образование по направлению «юриспруденция» в 2013 году.

С 2012 года Федоров работал следователем в различных отделах Саратова, включая должности старшего следователя и следователя по особо важным делам. С 2018 по 2024 год он занимал пост заместителя руководителя следственного отдела по Фрунзенскому району города. С марта 2024 года до назначения Денис Федоров исполнял обязанности заместителя руководителя следственного отдела по Саратову.

Никита Маркелов