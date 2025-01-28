Шесть ярославских хоккеистов сыграют на международном турнире

Шесть хоккеистов ярославской «молодежки» вызваны в сборные России для участия в традиционном международном турнире Кубок Будущего, который состоится в Минске. Состав сборных публикует Федерация хоккея России.

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За главный трофей с 5 по 8 февраля будут бороться две сборные России и две сборные Белоруссии. В настоящее время стартовал учебно-тренировочный сбор, для подготовки к турниру вызваны 56 хоккеистов не старше 17 и 18 лет.

В этот список вошли вратарь Дмитрий Боричев («Локомотив»), защитники Демид Зубов («Локо-76»), Данил Семененко («Локо»), нападающие Матвей Котков, Кирилл Емельянов, Леонид Сокол (все – «Локо»).

Алла Чижова