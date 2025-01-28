Авторство фотографии «Напалм во Вьетнаме» поставили под сомнение

Представленный на фестивале независимого кино «Сандэнс» документальный фильм «Стрингер» спровоцировал серьезный скандал, сообщает The Times. В фильме режиссера Бао Нгуена утверждается, что фотографию «Напалм во Вьетнаме», снятую 8 июня 1972 года и ставшую символом ужасов войны, сделал не штатный фотокорреспондент AP Ник Ут, а фрилансер Нгуен Тхань Нге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nick Ut, AP Фото: Nick Ut, AP

Эта версия основана на словах фоторедактора Карла Робинсона, работавшего во время войны в бюро AP в Сайгоне. По его свидетельству, стрингер сделал снимок и продал его главе фотослужбы бюро Хорсту Фаасу. И якобы именно Фаас по каким-то соображениям приказал приписать авторство снимка Нику Уту. Был найден и сам Нгуен Тхань Нге, живущий теперь в Калифорнии. Он подтвердил, что сделал кадр, за который Ник Ут потом получил Пулитцеровскую премию.

AP прокомментировало скандальный фильм. В агентстве заявили, что провели собственное расследование, проверили все факты и пришли к выводу, что «в отсутствие новых убедительных доказательств противного AP не имеет оснований верить, что кто-то другой, а не Ут, сделал это фото».

Сам Ник Ут от комментариев отказался. Однако в его защиту высказываются большинство экспертов, с которыми поговорила The Times, а также главная героиня фотографии — Ким Фук. По ее словам, Ник не только сделал фото, но и спас ей жизнь, отвезя в больницу.

Алена Миклашевская