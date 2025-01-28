В волгоградском Городище муниципалитет проведет ремонт дорог по решению суда

В Волгоградской области суд обязал муниципалитет отремонтировать дороги в р.п. Городище. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Городищенского района выявила несоответствие покрытия проезжей части автодорог на улицах Гидротехнической, Нефтяников и Роз требованиям стандартов качества и безопасности. Там обнаружили среди прочего большое количество ям и просадки. Надзорное ведомство не нашло дорожных знаков на участке дороги от ул. Гидротехнической р.п. Городище по направлению к перекрестку на Орловский песчаный карьер.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать администрацию Городищенского района провести ремонт указанных участков автодорог. Городищенский районный суд удовлетворил требования надзорного органа, который контролирует исполнение решения.

Павел Фролов