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Глава Сочи потребовал усилить уборку города к курортному сезону

В Сочи на 20% увеличат число работников по уборке улиц

Глава Сочи Андрей Прошунин потребовал усилить меры по уборке города к летнему сезону. Соответствующее решение было озвучено на рабочем совещании по вопросам санитарного состояния общественных пространств и дорог курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В декабре 2024 года районные администрации заключили новые двухлетние контракты на комплексную уборку территорий, включая утилизацию шин и древесных отходов. Господин Прошунин подчеркнул, что чистоту нужно поддерживать не только в зонах гостеприимства, но и в микрорайонах и сельских округах.

К началу курортного сезона прогнозируют рост объемов отходов. Власти города планируют рассчитать потребность в специалистах и принять превентивные меры.

Подрядчики планируют расширить штат работников на 20%. Параллельно мэрия Сочи направила в краевую администрацию заявку на выделение средств для закупки новых мусорных контейнеров.

Нурий Бзасежев

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