Крупнейшая индийская нефтяная компания IOC снизила импорт нефти из России

Доля российской нефти в структуре импорта индийской нефтеперерабатывающей компании Indian Oil Corporation (IOC) сократилась до 25% за первые девять месяцев текущего финансового года. В прошлом году показатель находился на уровне 30%. Финансовый директор компании Анудж Джайн связал падение импорта российского сырья в Индию с недавними санкциями Вашингтона против Москвы.

По словам финдиректора IOC, чтобы восполнить возникший недостаток сырья, компания будет закупать нефть у поставщиков, с которыми у нее есть контракт, а также на других рынках. «Дефицита нефти нет»,— сказал господин Джайн (цитата по Reuters).

Он добавил, что компания готова покупать сырье из России только в случае получения «разумных» скидок. В декабре 2024 года дисконт на российскую нефть в индийских портах сократился примерно до $2 за баррель с $3 за баррель, подчеркнул финдиректор IOC (сейчас цена барреля нефти Brent составляет $76).

10 января администрация экс-президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций против нефтегазового сектора России. В санкционный список включены многочисленные нефтетрейдеры и танкерные суда. Помимо этого Минфин США ввел санкции против компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые страхуют танкеры, перевозящие российские нефтепродукты.

Подробнее об отношениях между Россией и Индией и ситуации на энергетическом рынке — в интервью «Ъ» посла республики в РФ.